مصدر لـ"الخليج 365": وزارة الرياضة تنتهي من تحقيقات اختفاء الكؤوس

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر لـ"الخليج 365" أن اللجنة التي شكلتها وزارة الشباب والرياضة للتحقيق بشأن اختفاء الكؤوس والميداليات من الاتحاد المصري لكرة القدم أنهت مهمتها.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة قامت برفع التقرير النهائي لوزير الشباب والرياضة ليتم الاطلاع عليه قبل اتخاذ الإجراء التالي.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قد أكد في تصريحات سابقة إصداره قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اختفاء الكؤوس من اتحاد الكرة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم منذ أيام اختفاء كأس الأمم الإفريقية وعدة كؤوس وميداليات أخرى، مع التأكيد على أن سبب الاختفاء غير معلوم.

وقد تكون الخطوة التالية بعد رفع تقرير وزارة الشباب والرياضة إلى السلطات المختصة، عند النيابة العام للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات.