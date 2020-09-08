مران الزمالك.. ظهور عبد الشافي.. تأهيل خماسي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل نادي الزمالك، تدريباته في مقره مساء اليوم الثلاثاء بميت عقبة؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام نظيره سموحة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 26.

وتواجد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وحرص لاعبو الفريق على استقبال عبدالشافي وتحيته في ظل الإصابة التي يُعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

واطمئن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على اللاعب من خلال حديث سريع معه، مؤكداً له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة.

واطمئن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة على عبدالشافي في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.

ومن جانبة اكد عبدالشافي لهم أنه يشعر بتحسن كبير من أجل العودة قريباً.

وخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق فقرة تأهلية خاصة لحسام أشرف لاعب الفريق على هامش المران؛ حيث تابعها بنفسه.

وقام اللاعب بعمل بعض التدريبات التأهيلية ضمن المرحلة الأخيرة للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إجهاد العضلة الضامة التي كان يعاني منه.

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وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة لمواصلة الانتصارات، مطالباً الجميع بالعمل بقوة.

وأشاد كارتيرون، خلال كلمته مع اللاعبين، بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة وأنه على ثقة قوية فيهم جميعاً.

وواصل حازم إمام وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، رباعي الفريق البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق لتجهيزهم للفترة المقبلة .

وخاض اللاعبون تدريبات بجيمانيزيوم النادي في ظل الإصابات المختلفة والإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون خلال الفترة السابقة؛ استعداداً للانتظام بالتدريبات خلال الفترة المقبلة.

واصطحب عمرو عبدالسلام، مدرب الحراس بالفريق العديد من الصددات سواء الثابتة أو المتحركة خلال تدريبات رباعي الحراس على هامش المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وأدى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي رباعي حراس المرمى هذه الفقرة، والتي جاءت للتركيز على سرعة رد الفعل والتصرف والحركة السريعة من كل الزوايا.

ونال الرباعي إشادة عبدالسلام على الظهور بالشكل القوي والجاهزية التامة.

وقسّم الجهاز الفني للفريق باتريس كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران المقام حالياً بملعب عبداللطيف أبو رجيلة؛ لتدريبهم على بعض الأمور الفنية المعينة.

وقامت كل مجموعة بأداء هذه الفقرة تحت قيادة أفراد الجهاز المعاون أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف، حيث تم التركيز على سرعة نقل الكرة بشكل قوي في مساحات صغيرة، كذلك رد الفعل والتصرف السريع لتحويل الكرة للأمام وعلى جانبي الملعب.