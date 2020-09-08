خاص.. طاهر ينوي ارتداء قميص رمضان في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد مصدر مقرب من طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون والذي انتقل للأهلي بشكل نهائي بداية من الموسم المقبل، أن اللاعب يريد ارتداء القميص رقم 7.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن طاهر يميل لارتداء هذا الرقم، مؤكدًا أنه رقم القميص الذي يرتديه مع المقاولون العرب حاليا والرقم المفضل له.
وأضاف: "الرقم ٧ خالي الآن بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز وانتهاء إعارته مع الأهلي".
وأتم قائلا: "اللاعب سيطلب القميص الذي يحمل الرقم 7 ليكون قميصه الذي سيرتديه مع الأهلي في الموسم المقبل".
يُذكر أن الأهلي تعاقد مع طاهر محمد طاهر من المقاولون العرب لمدة خمسة مواسم.
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