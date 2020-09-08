محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أصبحت كل من بوروندي وتنزانيا أول دولتين في إفريقيا تبدآن موسم (2020-21) من مسابقة الدوري الممتاز في كل منهما، بعد التوقفات الطويلة التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأقيمت الجولة الأولى من الدوري البوروندي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر، في الوقت الذي أقيم خلالها الدوري التنزاني على مدار يومي الأحد وأمس الإثنين في 6 و7 من الشهر نفسه.
ويعد سيمبا حامل لقب الدوري التنزاني بعد الفوز به للمرة للمرة الرابعة على التوالي، فيما فاز فريق لو ميساجير نجوزي بلقب النسخة الماضية من الدوري البوروندي.
يُذكر أن الدوري المصري تم استئنافه في أغسطس الماضي، ويتبقى تسع جولات لإنهاء المسابقة.
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