طبيب الزمالك: عبد الشافي بدأ التدريبات "الخفيفة".. وحالته تتحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد: أكد محمد أسامة طبيب فريق الزمالك أن اللاعب محمد عبد الشافي بدأ يتحسن تدريجياً ليقترب من العودة للملاعب من جديد. وتعرض عبد الشافي للإصابة في الكتف خلال مباراة فريقه أمام الأهلي في قمة الدوري التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف. Advertisements وأكد طبيب الزمالك في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأبيض :"اللاعب قام بفك الغرز بعد نجاح عملية الترقوة التي خضع لها". وأضاف أسامة :"اللاعب بدأ التدريبات الخفيفة بالفعل، وهذه أولى خطوات المرحلة الأولى للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له حالياً". وأتم طبيب الزمالك :"حالة اللاعب طيبة وتتحسن باستمرار، ونشعر بالاطمئنان بعد متابعة حالته في الأيام القليلة الماضية".

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