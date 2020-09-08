الاتحاد المغربي يثير الجدل بموعد جديد لمؤجلة الرجاء في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراة الرجاء مع سريع وادي زم التي كان مقررًا لها غدًا، الأربعاء، لتقام يوم 27 سبتمبر الجاري في الدوري المحلي.

وجاء قرار الاتحاد المغربي بعدما أثبتت فحوصات فيروس كورونا، إيجابية عينات ثمانية لاعبين من صفوف سريع وادي زم وتأكد إصابتهم.

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وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد يوم 25 سبتمبر موعدًا لذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بين الرجاء والزمالك.

وأشارت تقارير صحفية مغربية في الساعات الماضية، إلى تأجيل مباريات الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وجاء تحديد الاتحاد المغربي لمباراة الرجاء وسريع وادي زم إلى يوم 27 سبتمبر، أي بعد الموعد المحدد للقاء فريق كازابلانكا مع الزمالك بـ48 ساعة فقط.