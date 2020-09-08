الخليج 365 يكشف تفاصيل عرض الباطن السعودي لـ "عواد".. وموقف الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلى:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، إنهم تلقوا عرضاً رسمياً من الباطن السعودي لضم حارس مرمى الفريق الأول محمد عواد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن العرض يتضمن تكفل نادي الباطن براتب محمد عواد خلال الموسم الذي سيقضيه بصفوفه على سبيل الإعارة.

ونوه المصدر إلى أن الزمالك يتمسك بحارس مرماه محمد عواد ويقوم بدراسة العرض حالياً ولكن لن يتم الموافقة عليه بنسبة كبيرة لعدم وجود عرض مالي جيدة للموافقة على رحيل اللاعب.

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وأوضح مصدر مُقرب من محمد عواد، أن الحارس يرغب في خوض تجربة الاحتراف للمشاركة بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية.

وسبق وخاض محمد عواد تجربة في الدوري السعودي عبر بوابة نادي الوحدة الذي انتقل له على سبيل الإعارة من نادي الإسماعيلي موسم 2018/2019 قبل أن ينضم رسمياً لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك محمد عواد خلال الموسم الحالي 2019/2020 مع الزمالك في 11 مباراة بواقع 7 ببطولة الدوري و4 بدوري أبطال أفريقيا بمعدل 977 دقيقة لعب.