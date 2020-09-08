لجنة الانضباط تُغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه.. والقيعي 50 ألفاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

أعلن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة غرامات مالية على أكثر من شخصية بارزة في الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك.

الغرامة المالية الأكبر كانت من نصيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي تحدى اللجنة في فرض أي عقوبة عليه، ليتعرض لغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

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وتعرض عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي ومقدم البرامج بقنادة ناديه لغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وهو ما تم تطبيقه أيضاً على طارق يحيى مقدم البرامج بقناة الزمالك، وسعيد لطفي مستشار الناشئين في نادي الزمالك، وفرج عامر رئيس سموحة.

واكتفت اللجنة بتوبيخ خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، بينما تم حفظ ملفات أمير مرتضى منصور وطلعت يوسف.

وتم إيقاف حسام حسن لاعب سموحة، وأمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق إف سي مصر 3 مباريات لكل منهما، وتأجل البت في ملف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة إلى الجلسة المقبلة.