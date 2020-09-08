بث مباشر.. يلا شوت مباراة فرنسا وكرواتيا على bein sport HD بدون تقطيع كورة لايف يوتيوب

سنتابع معكم خلال اليوم البث المباشر المرتبط بمباراة فرنسا وكرواتيا في أهم مباريات دوري الأمم الأوروبي اليوم الثلاثاء.

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يستعد منتخب فرنسا لاستضافة كرواتيا على استاد فرنسا اليوم

الثلاثاء 8-9-2020، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، ويتطلع الديوك إلى تحقيق انتصاره الثاني، بينما يبحث المنتخب الكرواتي عن فوزه الأول في البطولة.

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تجدون هنا ( بث مباشر مباراة فرنسا )