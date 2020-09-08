الزمالك يخضع لتحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة سموحة

قام لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعمل تحليل الرابيد تيست في نهاية المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، وذلك ضمن البروتوكول المتبع للحماية من فيروس بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، وذلك ضمن البروتوكول المتبع للحماية من فيروس كورونا يأتي ذلك في اطار استعدادات الزمالك لمواجهة سموحة الخميس المقبل في الجولة 26 من الدوري الممتاز التي يحتضنها استاد برج العرب بالإسكندرية.

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