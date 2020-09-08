شاهد.. توقف مباراة بلدية المحلة والمنصورة بسبب سقوط مبنى بجوار الملعب

توقفت مباراة بلدية المحلة والمنصورة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، وديًا، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة دوري القسم الثاني "الممتاز ب"، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علىخلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤول في الجهاز الفني لنادي بلدية المحلة، أن توقف المباراة جاء نتيجة بدء إجراءات هدم أحد المبانيالمخالفة بجوار ملعب اللقاء وهو ما أدى إلى امتلاء الجو بالأتربة والغبار الذي أعاق الرؤية.
يذكر أن فريق بلدية المحلة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق العاب دمنهور المركز الأول برصيد 33 نقطة.
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