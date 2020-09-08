تابع لايف مشاهدة مباراة البرتغال والسويد بث مباشر

يخوض منتخب البرتغال مواجهة مرتقبة أمام منتخب السويد، اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020 في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، الذي عاد من جديد في نسخته الثانية.
ولم تلعب مباريات المنتخبات منذ عام بسبب تفشي وباءفيروس كورونا، ولكن عادت الأمور إلى طبيعتها خلالالفترة الأخيرة.
ويتواجد مع البرتغال حامل لقب النسخة الوحيدة من دوري الأمم الأوروبية كل من فرنسا والسويد وكرواتيا.
ويتواجد منتخب البرتغال في صدارة المجموعة التي تتقاسمها معه فرنسا برصيد 3 نقاط لكل منهما، بيناتأتي السويد وكرواتيا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.
ويطمع منتخبي كرواتيا والسويد تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة وخاصة الفوز، حتى لا يتأزم وضع المنتخبين أكثر في هذه المجموعة الشرسة.
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