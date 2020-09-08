تابع لايف مشاهدة مباراة فرنسا وكرواتيا بث مباشر

في تكرار للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018، يتواجه منتخب فرنسا أمام منتخب كرواتيا، في الجولة الثانية من منافسات في المجموعة الثالثة من التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكانت آخر مباراة جمعت بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، وحقق

«الديوك» اللقب الثاني في تاريخهم بالمونديال، بعد الفوز بنتيجة 4-2.

ومع انطلاق النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، تمكن منتخب فرنسا من تحقيق حقق الفوز في مباراته الأولى على حساب منتخب السويد بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي.

فيما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب البرتغال بنتيجة 4-1، ليتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الأولى بدون رصيد، وبفارق الأهداف عن منتخب السويد.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الثالثة في المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب فرنسا.