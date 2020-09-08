نادي أسوان يحتج على التحكيم في بيان رسمي

عقد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، إجتماعا مع لجنة الكرة بالنادى لمناقشة الظلم التحكيمى الذى تعرض له الفريق خلال المباريات الماضية وآخرها لقاء سموحة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بثلاثية لكل منهما، بالجولة الـ25 بالدورى الممتاز، حيث احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء وحالتى طرد على نادى أسوان فى الربع ساعة الأخير، ما أدى إلى تغير النتيجة من التقدم بثلاثة أهداف لهدفين لصالح أبناء الجنوب إلى التعادل. بيان نادي أسوان: إنطلاقا من الثوابت المعروفة تاريخيا عن نادى أسوان الرياضى ورغبته الدائمة والمستمرة فى الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم فى مصر أسوان الرياضى ورغبته الدائمة والمستمرة فى الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم فى مصر فقد قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ▪مخاطبة اللجنة الخماسية بإتحاد كرة القدم بمذكرة رسمية برفض نادى أسوان لهذه الممارسات التحكيمية غير العادلة التى تعرض لها فريق الكرة فى المباريات الأخيرة مما أثار حفيظة الجميع لدى مسئولى وجماهير نادى أسوان Advertisements ▪مجلس إدارة نادى أسوان فى حالة إنعقاد دائم ومستمر ويدرس كل السبل والخيارات المطروحة للمباريات القادمة للحفاظ على حقوق النادى الفنية والقانونية السبل والخيارات المطروحة للمباريات القادمة للحفاظ على حقوق النادى الفنية والقانونية ▪رفض كافة الأطقم التحكيمية التى أدارت المباريات التى تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدارتها لمباريات الفريق مستقبلا ▪المطالبة بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم فى ظل إتساع دائرة المنافسة على البقاء ▪وحرصا على مصلحة النادى ومشاعر جماهيره يطالب مجلس إدارة نادى أسوان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الإتحاد المختصة بإدارة مسابقة الدورى العام مع الحرص على تطبيق مبادئ العدالة المنصفة للجميع ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لجماهيره العريضة داخل وخارج المحافظة الوقوف صفا واحدا للحفاظ على كافة حقوق النادى رياضيا وتاريخيا.

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