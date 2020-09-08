رسميًا.. أسوان يلتمس لتخفيض عقوبة مهاجمه

تقدم نادى أسوان الرياضى، رسميًا بإلتماس للجنة المسابقات بإتحاد كرة القدم للتظلم من العقوبة الصادرة تجاه محمد عبد المجيد، مهاجم الفريق والتى نصت على الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنية.

ويلتمس النادى من لجنة المسابقات الإكتفاء بمباراة واحدة نظرا لعدم تعمد اللاعب الإيذاء

بإجماع خبراء اللعبة فنيا وتحكيميا.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولةالـ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

ويفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب الفريق، بعد حصوله على البطاقة

الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.