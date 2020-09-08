أسوان يجري تحليل "رابيد تيست" استعدادًا للإنتاج الحربي

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري، للتحليل الطبى rapid test، إستعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الممتاز .

ويستعد أبناء الجنوب لمواجهة فريق الإنتاج الحربي، في الساعة السادسة مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد السلام، ضمن

منافسات الجولة الـ26 بالدوري.

ويغيب محمد عبد المجيد، مهاجم أسوان عن المشاركة مع فريقه خلال الجولتين المقبلتين بالدورى، أمام الإنتاج الحربى ثم أسوان بالأسبوعين الـ 26 و27 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

ويفتقد أسوان لخدمات سولمون منساه لاعب

الفريق، بعد حصوله على البطاقة الحمراء أيضاً خلال مباراة سموحة، إلا أن سولمون منساه يغيب عن مباراة واحدة بعد حصوله على إنذارين تلقى على إثرهما البطاقة الحمراء.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.