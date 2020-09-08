سيراميكا كليوباترا يهزم الشرقية للدخان بثلاثية ودية في السويس

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا معنويا جديدا على حساب الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد

تقدم فريق الشرقية للدخان في الدقيقة الرابعة عشر من زمن الشوط الأول، قبل أن ينجح محمود المغربي في إدراك هدف التعادل في الوقت

المحتسب بدل من الضائع، وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني سجل الظهير الأيمن محمود صقر الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا.

وحصل فريق سيراميكا كليوباترا على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عشر من الشوك الثاني، سجل منها المهاجم أحمد غنيم الهدف الثالث، وبنفس الطريقة قلص

الشرقية للدخان النتيجة بهدف ثان في الدقيقة ٥٢ من نفس الشوط.

وكان سيراميكا كليوباترا خاض معسكرا مغلقا في محافظة الإسكندرية، خاص خلاله اربع مباريات ودية، حقق الفوز في كلهم، على حساب دمنهور وسبورتنج وفاركو والرجاء.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لاستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة، والتي يتصدر جدول ترتيبها برصيد ٣٢ نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.