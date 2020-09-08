أخبار النصر| بالصور.. فيديو مارتينيز يُثير الاهتمام في بلاد نجم الهلال!

أتم نادي النصر تعاقده الرسمي مع لاعب أتالانتا يونايتد الأمريكي، جونزالو مارتينيز، خلال الميركاتو الصيفي 2020، لينضم إلى الفريق الأصفر لمدة 4 سنوات مقابل 18 مليون دولار.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” مقطع فيديو بطريقة جديدة من نوعها؛ لإظهار إنهاء صفقة التعاقد مع جونزالو مارتينيز، وحظى الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبرزت صحيفة “infobae” البيروفية مقطع الفيديو الذي نشره النصر لإعلان التعاقد مع مارتينيز، وأشارت إلى أن اللاعب سيكون المنافس القادم لمحترف الهلال، أندريه كاريلو، الذي أكد استمراره في الكرة السعودية.

وقالت “بحقيبة مليئة بالدولارات وقميص بألوان بوكا، عُرض الفيديو لبيتي مارتينيز بعد انضمامه إلى النصر السعودي من أتالانتا يونايتد مقابل 18 مليون دولار. سيوقع عقدًا لمدة أربعة مواسم”.

وأضافت “بعد عامين في أتالانتا يونايتد، بدأ غونزالو مارتينيز في تحدٍ جديد: انتقل إلى نادي النصر السعودي، الذي دفع 18 مليون دولار للحصول على خدماته. نُشر مقطع فيديو أثار ردود فعل مختلفة على الشبكات الاجتماعية”.

قصة الفيديو

ويظهر في الفيديو يظهر شخص ينزل من مصعد ويحمل حقيبة، وفي المشهد التالي يدخل غرفة، حيث ينتظره شخص آخر، ولا نرى ذراعيه إلا مستلقية على طاولة، ثم يضع الحقيبة عليها ويفتحها ويكشف محتوياتها: عدة حزم من الدولارات وعقد.

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في الوقت نفسه، يأتي رجل بزي سعودي وينزل من سيارة بيضاء فاخرة، وينضم إلى الغرفة السرية وقت التوقيع، وهو يحمل أيضًا حقيبة، يكون عند فتحها ضوء خاص بها وداخلها قميص النصر، وبعد ذلك مباشرة، يظهر بطل الرواية من ظهره ومكتوب على قميصه بيتي مارتينيز.

من هو جونزالو مارتينيز؟

يبلغ من العمر 27 عامًا، طوله 1.70م، مركزه الأساسي الجناح الأيسر، أرجنتيني الجنسية، بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2011 مع فريق هوراكان، ثم انتقل إلى ريفر بليت يناير 2015، واستمر معه 4 سنوات قبل أن يحط الرحال في أتالانتا الأمريكي.

جونزالو مارتينيز قيمته السوقية حاليا بحسب “ترانسفير ماركت” 12 مليون يورو، وخاض خلال مسيرته 3 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني، وأحرز هدف وحيد.

حقق اللاعب خلال مسيرته مع ريفر بليت كأس ليبرتادوريس مرتين، وكأس سودامريكانا مرتين، وكان أفضل لاعب في الأرجنتين عام 2018، وتُوج مع أتالانتا بكأس بطولة الولايات المتحدة “لاما هانت”.

خاض الجناح الأرجنتيني مع ريفر بليت 145 مباراة، وأحرز 30 هدفًا، وقدم 28 تمريرة حاسمة، ومع فريقه الحالي أتالانتا لعب 54 مباراة، وهز الشباك 11 مرة، وصنع 14 هدفًا.

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