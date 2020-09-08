أخبار الزمالك | خطوة واحدة تفصل “مفاجأة الدوري” عن ارتداء القميص الأبيض

اقترب نادي الزمالك، من التوقيع مع جناح فريق طلائع الجيش، والمعار من نادي بتروجت “كريم طارق“، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حسبما كشف مصدر مسئول داخل القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني قرر بشكل رسمي الاستغناء عن كريم أحمد الشهير بـ”بامبو”، ومحمد عنتر، وعمر السعيد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع ضم كريم طارق.

وأضاف، بأن مسئولو الزمالك حصلوا على موافقة لاعب طلائع الجيش، وسيتم مفاوضة ناديه الأصلي “بتروجت” من أجل شراء عقده نهائيا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

Advertisements

وأوضح ذات المصدر، بأن كريم طارق، لديه رغبة في ارتداء قميص الزمالك، وتم الاتفاق معه على التوقيع لمدة 4 سنوات.

وأكد، بأن الأمر متوقف حاليا فقط على الخطوة الأخيرة، وهي الاتفاق مع إدارة بتروجت على الجوانب المالية، لا سيما بأن عقد اللاعب ممتد لموسمين قادمين مع الفريق البترولي، بعد نهاية إعارته في الصيف الجاري لنادي طلائع الجيش.

ولعب كريم طارق مع طلائع الجيش هذا الموسم 20 مباراة في الدوري المصري، وسجل 4 أهداف، وشارك في مباراة وحيدة ببطولة كأس مصر، وظهر اللاعب بشكل طيب للغاية، وأصبح من مفاجآت الدوري، بعد العودة من توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

..