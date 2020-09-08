بعد الرد السلبي الاول.. يوفنتوس يعيد حساباته بشأن تجديد عقد ديبالا

شهدت عملية المفاوضات بين إدارة يوفنتوس ولاعبها باولو ديبالا، انفراجة في الأيام الماضية بحسب إفادة من يومية “توتو سبورت” المقربة من دوائر السيدة العجوز، بعدما تلقى المهاجم الأرجنتيني ردًا سلبيًا في بادئ الأمر.

عملية تجديد عقد ديبالا مع يوفنتوس والذي ينتهي في صيف 2022، واجهت مماطلات في الأشهر الماضية من الجانبين، بشأن البنود الشخصية في العقد الجديد.

وكان كيل أعمال اللاعب، خورخي أنطوان، قد طلب مضاعفة الأجر الحالي لديبالا كشرط أساسي لإبرام عقد جديد، أو أقله الحصول على راتب 11 مليون يورو سنويًا.

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الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل إدارة يوفنتوس التي تسعى لتقليل سقف الأجور بالفريق على إثر جائحة كورونا، وما خلفته من أضرار اقتصادية في الهيكل المالي للنادي.

بالأيام القليلة الماضية وبحسب “توتو سبورت” فإن المفاوضات بين المدير الرياضي للنادي فابيو باراتيتشي وخورخي أنطوان، وصلت إلى أقصى مدى ممكن من الإيجابية.

وذكرت الصحيفة ما نصه أن “تجديد ديبالا لعقده مع يوفنتوس بات قريبًا أكثر من أي وقت مضى” وأن النادي على استعداد لمنحه راتبًا يصل إلى 10 ملايين مشتمل الحوافر والمكافآت.

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