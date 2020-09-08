الاهلي ينتظر تحديد أولى جلسات قضية عبد الله السعيد

تقدمت إدارة النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، بشكوى رسمية ضد لاعب الفريق السابق، وبيراميدز الحالي “عبد الله السعيد”، داخل مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصري قبل أسبوعين.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن الشئون القانونية تتابع الموقف كاملًا، وتنتظر تحديد أول جلسات قضية عبد الله السعيد.

وأوضح المصدر، بأن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، سيقوم بتعيين قضاة للفصل في نزاع الاهلي وعبد الله السعيد، بشأن الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص في عقد اللاعب مع أهلي جدة السعودي.

وكشف المصدر، بأن إدارة الاهلي تُطالب بالحصول على قيمة الشرط الجزائي والمقدر بـ2 مليون دولار، كما يُطالب النادي بتعويض مالي آخر، نظير مخالفة السعيد للعقد الثلاثي الذي تم توقيعه بين الأطراف الثلاثة عند رحيله في صيف 2018.

وكان عبد الله السعيد قد انتقل لنادي أهلي جدة في الميركاتو الصيفي 2018، ثم عاد في يناير 2019 إلى نادي بيراميدز، ليوقع عقدًا معه، رغم الاتفاق الثلاثي الذي تم بضرورة عدم عودة اللاعب إلى أي نادٍ مصري، دون الحصول على شرط جزائي يقدر بنحو مليوني دولار.

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