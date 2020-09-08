الميركاتو الصيفي: شيفيلد يونايتد يدعم دفاعه بلاعب تشيلسي

أعلن تشيلسي الإنجليزي إعارة مدافعه الويلزي إيثان أمبادو إلى شيفيلد يونايتد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وقضى أمبادو الموسم الماضي معارًا إلى لايبزيج الألماني، لكنه لم يحصل على دقائق لعب كافية مع الفريق الألماني.

وقال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لموقع شيفيلد الرسمي بعد انضمامه: “إنه شعور جيد للغاية حول المكان، الملعب، ملعب التدريب، يمكنك أن تقول أن النادي يشبه العائلة”.

بينما أعرب المدير الفني لشيفيلد يونايتد كريس وايلدر، عن سعادته بانضمام أمبادو إلى الفريق، وقال: “إيثان لاعب شاب رائع لتشيلسي، وقد عملنا بجد للحصول على توقيعه لهذا الموسم”.

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“نحن بحاجة إلى شكر فرانك لامبارد والعاملين في تشيلسي للمساعدة في تحقيق ذلك. لدينا علاقة جيدة معهم وهم يعلمون أننا سنعتني به جيدًا”.

“إنه موسم مهم بالنسبة لإيثان واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يعد خطوة جيدة للجميع. سييجلب الجودة للمجموعة، وقمنا بمتابعته لموسمين أو ثلاثة”.

يذكر أن أمبادو انضم إلى تشيلسي من إكستر سيتي في عام 2017، وشارك في 12 مباراة فقط مع البلوز منذ ذلك الحين.

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