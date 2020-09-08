من هو أغلى لاعب في تاريخ صفقات بيراميدز؟ هل هو رمضان صبحي؟

أعلنت إدارة نادي بيراميدز منتصف هذا الأسبوع، تعاقدها الرسمي مع الجناح الدولي المصري رمضان صبحي (23 عامًا) قادمًا من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد انتهاء إعارته مع البطل القياسي لدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري “الاهلي”.

وأحاط الجدل واللغط صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز من كل حدب وصوب، فقد كان من المستغرب تفضيله لفريق عمره في ملاعب كرة القدم لم يتخط الثلاث سنوات، على الاستمرار مع الأهلي أو العودة إلى أوروبا للاحتراف من جديد.

مصادر خاصة بـ “الخليج 365” داخل بيراميدز، كشفت عن تسديد مالك النادي “سالم الشامسي” لمبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني أو خمسة ملايين جنيهًا إسترلينيًا لاقناع هدرسفيلد بالبيع.

: صفقات بيراميدز | رمضان صبحي يستهل حياته الجديدة بـ 10 تصريحات مثيرة

وحاول مدير التعاقدات في بيراميدز “عمرو بسيوني” حاول نفي ذلك بصورة غير مباشرة، بقوله أن المبلغ الذي سُدد لنادي هدرسفيلد كان أقل من العروض الأخرى التي وصلته لشراء رمضان صبحي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ما يعني أن رغبة اللاعب لعبت دورًا هامًا في اتمام الصفقة لبيراميدز.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق، أنه قدم عرضًا بلغت قيمته (3 مليون و 250 ألف جنيه إسترليني)، وتمت الموافقة عليه من جانب هيدرسفيلد، معتمدًا على رغبة اللاعب في البقاء داخل النادي الأهلي، لكن اللاعب فجر الغضب في القلعة الحمراء، معلنًا تفضيله لعرض بيراميدز الكبير من الناحية المالية.

وبحسب مصادرنا، فإن رمضان سيتقاضى مبلغ (2 مليون دولار سنويًا)، ليكون اللاعب المحلي الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري المصري الممتاز، على مدار تاريخه.

هل رمضان صبحي الأغلى في تاريخ بيراميدز؟

لا يُعد رمضان صبحي اللاعب الأغلى في تاريخ صفقات بيراميدز التي بدأت منذ صيف 2018 تحت قيادة رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ، أو حتى أغلى ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس صفقة، بل يبتعد كثيرًا عن جميع الصفقات الضخمة التي أبرمتها إدارة بيراميدز في العامين الماضيين رغم كل الضجة التي تبعت انتقاله من هدرسفيلد إلى بيراميدز بعد انتهاء إعارته مع الاهلي.

Advertisements

من هو أغلى لاعب في تاريخ بيراميدز؟

يسبق رمضان صبحي بأميال طويلة الجناح البرازيلي ماركوس دا سيلفا الشهير بكينو المنتقل لبيراميدز من صفوف بالميراس مقابل (8 مليون و600 ألف يورو) في 2018، ما يعادل 175 مليون و600 ألف جنيه مصري، وهي الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة المصرية وبيراميدز، بخلاف راتبه الذي يعتبر الأغلي في تاريخ اللاعبين الأجانب.

وكان كينو هو الأعلى أجرًا من الأجانب داخل مصر أيضًا، حيث كشفت بعض التقارير أنه كان يحصل على 2.5 مليون دولار سنويًا.

أما ثاني أغلى صفقة فكانت من نصيب البيروفي كريستيان بينافينتي الذي انتقل إلى نادي بيراميدز في الميركاتو الشتوي 2019، قادمًا من شارلروا البلجيكي مقابل 6 ملايين يورو بخلاف راتبه السنوي (غير المُعلن) حيث رحل اللاعب سريعًا في الميركاتو الصيفي 2019 لعدم قدرته على التأقلم.

ويأتي في المركز الثالث ضمن أغلى صفقات بيراميدز، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو القادم من نادي جوياس البرازيلي بمبلغ يوازي (106 مليون و180 الف جنيه مصري).

ويتبعه البرازيلي رودريجينيو في المركز الرابع ضمن أغلى صفقة، حيث انتقل لبيراميدز من كورينثيانز البرازلي مقابل ما يوازي 104.14 مليون جنيه.

: بيراميدز يحسم تعاقده مع رمضان صبحي براتب خيالي

أما الصفقة الخامسة الأغلى في تاريخ بيراميدز، فكانت من نصيب البرازيلي ريبامار الذي انضم من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل (82 مليون جنيه مصري).

تأتي صفقة رمضان صبحي في المرتبة السادسة أو حتى السابعة، فقد جاءت بمبالغ أقل بكثير من الصفقات المذكورة، خاصة أن القيمة التسويقية لهؤلاء اللاعبين الأجانب، كانت تتخطى بمراحل لاعب منتخب مصر الأوليمبي، والذي لم يحقق أي نجاح يُذكر خلال تجاربه الاحترافية في الدوري الانجليزي مع ناديي ستوك سيتي ثم هدرسفيلد تاون.