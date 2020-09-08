“أزمة الدكة” تهدد بالإطاحة بلاعب جديد من الاهلي في الميركاتو الصيفي

أصبح ظهير أيسر النادي الاهلي “محمود وحيد” مُهددا بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لاسيمًا بعدما أبدى المدير الفني “رينيه فايلر” غضبه من اللاعب وتصرفاته.

وكان وحيد قد غاب عن تدريبات الاهلي، عقب لقاء وادي دجلة، بسبب عدم مشاركته أساسيا في المباراة، وقرار المدير الفني بالدفع بـ”أيمن أشرف” في الجبهة اليسرى، الأمر الذي أغضب اللاعب، حيث شعر بالتهميش الشديد، رغم اجتهاده الشديد طوال الفترة السابقة.

وأبدى محمود وحيد غضبه من تكرار استبعاده من المباريات، رغم الإشادة التي نالها من جمهور الاهلي، خلال لقاءات سابقة، كما أنه لم يحصل على فرصته كاملة، رغم مشاركته في بعض المباريات كلاعب بديل.

وأكد مصدر داخل النادي الاهلي، أن فايلر غاضب من تصرفات محمود وحيد، وجاء غيابه عن التدريبات ليقرر المدرب إخراجه من الحسابات وقام سيد عبد الحفيظ بتوقيع عقوبة مالية ضده.

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وأصبح وحيد مُهددًا بمغادرة القلعة الحمراء، سواء بنظام البيع أو الإعارة، في حالة قرر فايلر ذلك، حيث سيتم حسم مصيره نهاية الموسم، علاوة على أن اللاعب أصيب بحالة من الغضب الشديد، بسبب تكرار استبعاده الدائم من المباريات.

وشارك محمود وحيد مع الاهلي في 6 مباريات فقط خلال مسابقة الدوري المصري الممتاز بإجمالي (213 دقيقة)، كما خاض ثلاث مواجهات في دوري أبطال إفريقيا بمعدل (270 دقيقة)، وشارك في مباراة واحدة ببطولة كأس مصر (90 دقيقة).

وانضم وحيد للأهلي قادمًا من صفوف مصر المقاصة خلال شهر يناير 2019، في صفقة كبدت خزائن القلعة الحمراء، مبلغ 15 مليون جنيه مصري.

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