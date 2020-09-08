الميركاتو الصيفي | صانع ألعاب ميلان يخضع للفحوصات الطبية في فيورنتينا

أنهى نادي فيورنتينا صفقة التعاقد مع صانع ألعاب ميلان، جياكومو بونافنتورا، بعقد يمتد إلى موسمين.

بونافنتورا (31 عامًا) خضع بالفعل للكشف الطبي اليوم في مقر النادي بمدينة فلورنسا جنوبي إيطاليا، ومن المنتظر تقديمه رسميًا كلاعبٍ للفيولا في الساعات القادمة.

وغادر اللاعب أسوار ميلان بعد أن قضى في جنبات النادي 6 سنوات أضحى خلالهم معشوقًا لدى الجماهير، لما يملكه من مهارات وإمكانات كبيرة، لكن الإصابات أنهت عليه في المواسم الأخيرة.

وانقضى عقد بونافنتورا في الصيف الحالي من دون التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد، لينتقل خريج مدرسة أتلانتا إلى فيورنتينا في صفقة مجانية.

يمتلك بونا، الذي يستطيع اللعب كصانع ألعاب في العمق أو جناح أيسر، 13 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، وشارك معه في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية قبل عامين.

..