من هو مدرب الوحدة الجديد الذي قدم أفضل كرة في تاريخ فيتوريا جيماريش الحديث؟

أكدت تقارير صحفية برتغالية أن إدارة نادي الوحدة السعودي برئاسة سلطان أزهر أنهت الاتفاق مع المدرب، إيفو ريكاردو فييرا، لتولي تدريب الفريق الوحداوي بداية من الموسم المقبل.

ويأتي تعاقد فرسان مكة مع مدرب فيتوريا جيماريش السابق، إيفو ريكاردو فييرا، فيريرا خلفًا للمدرب للأوروجواني المُقال، دانيال كارينيو، وستكون مدة التعاقد موسمين.

وحقق إيفو فيريرا نتائج جيدة مع فيتوريا جيماريش الموسم الماضي، ويرى الكثيرون أن الفريق البرتغالي قدم أفضل كرة في تاريخه الحديث مع مدرب الوحدة الجديد.

من هو إيفو ريكاردو فيريرا؟

من مواليد 10 يناير 1976، يبلغ من العمر حاليا 44 عامًا، في مدينة ماشيكو البرتغالية، اعتزل كرة القدم كلاعب في يوليو 2004 مع فريق ناسيونال.

لعب إيفو فيريرا مع ناسيونال على مدار 10 سنوات، وكان مركزه الأساسي كلاعب ظهير أيمن، وأحيانًا كان يشغل مركز الوسط المدافع وقلب الدفاع.

Advertisements

أرقامه كمدرب

تولى إيفو فييرا قيادة العديد من الفرق في البرتغال، حيث بدأ مسيرته كمساعد مدرب للفريق الأول في ناسيونال عام 2004، واستمر حتى عام 2009، قبل أن يتولى تدريب الفريق تحت 19 عامًا، وفي عام 2011 أصبح مدرب ناسيونال.

عام 2015 انتقل مدرب الوحدة الجديد لقيادة مارتيمو، ثم تولى بعدها قيادة العديد من الفرق، وهي ديبورتيفو آفيس، كويمبرا، إستوريل، موريرنسي، وأخيرًا فيتوريا جيماريش.

خلال مسيرته كمدرب، خاض إيفو فييرا 281 مباراة، وحقق الفوز في 113 لقاء، وتعادل في 64 مواجهة، وخسر في 104 مباراة، وسجلت الفرق تحت قيادته 370 هدفًا، واستقبلت شباكها 360 هدفًا، وطريقته المفضلة هي 4 ـ 1 ـ 4 ـ 1.

في الموسم الماضي، قاد فييرا فريق فيتوريا جيماريش لتحقيق المركز السابع في الدوري البرتغالي، من الفوز 13 مباراة، والتعادل في 11 لقاء، والهزيمة في 10 لقاءات، وسجل الفريق 53 هدفًا، واستقبل 38 هدفًا.

..