صفقات بيراميدز | رمضان صبحي يستهل حياته الجديدة بـ 10 تصريحات مثيرة

أدلى أحدث صفقات بيراميدز، الجناح الدولي المصري رمضان صبحي، عدة تصريحات مثيرة للجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الاثنين في قاعة مؤتمرات ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، من أجل تقديمه لوسائل الإعلام، بعد نجاح مفاوضات ضمه من هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعقد مدته خمسة أعوام.

أثار رمضان صبحي غضب جمهور فريق طفولته “الاهلي” من قبل بدء مراسم تقديمه لوسائل الإعلام، عندما ظهر في فيديو عبر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، وهو يُشير بأصبعه على أنفه، مطالبًا الجمهور الغاضب من انتقاله بإلتزام الصمت.

وبدأ لاعب ستوك سيتي الأسبق تصريحاته قائلاً “سعيد بأن أكون ضمن صفقات بيراميدز هذا الصيف. المفاوضات لم تستغرق الكثير من الوقت. بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 11 من الشهر ذاته. الصفقة حسمت في وقت قصير للغاية. طموحاتي كبيرة جدًا مع بيراميدز، والانضمام لصفوف الفريق تحدٍ كبير بالنسبة لي”.

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وكان التحدث بهذه الدقة عن فترة التفاوض بينه وبين بيراميدز، إشارة واضحة من رمضان صبحي لعدم اكتراثه بكل محاولات إدارة الاهلي لتمديد فترة إعارته من هدرسفيلد حتى الميركاتو الشتوي 2021 أو ضمه بصورة نهائية بعد انتهاء عقده، فقد عمل مدير تعاقدات الاهلي أمير توفيق بكل طاقته لاتمام الصفقة لصالح الاهلي على مدار شهر يوليو الماضي.

أموال بيراميدز ليست السبب

نفى قائد منتخب مصر الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، بأنه لم يُفكر قط في أموال بيراميدز عندما قرر التوقيع له خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وقال رمضان صبحي: “لم أفكر فى المقابل المادي قبل الانضمام إلى بيراميدز، أي فريق كان سيتعاقد معي كان سيعطيني أموالاً”.

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وأوضح “لكنني رأيت أناس يفكرون بجدية، ويعملون باحترافية وطموحهم كبير، والعمل معهم بمثابة تحدٍ جديد بالنسبة لي لذلك لم أنظر للماديات”.

وواصل حديثه “إحترافية بيراميدز وراء قراري بالتوقيع لهم، النادي متواجد فقط منذ عامين، لكن الإدارة العليا تعمل باحترافية مثل الأندية الأوروبية، ويريدون أن يصبحوا أفضل من الخارج”.

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السعيد وجبر

اعترف رمضان صبحي بأن الثنائي “عبدالله السعيد وعلي جبر” كانا أول من تحدثا معه لتشجيعه على خطوة الانتقال إلى بيراميدز، مضيفًا “تعاملي مع لاعبين كبار ودوليين أكيد سيفرق معي”.

وتابع حديثه “طموحي هو التتويج مع بيراميدز بكل البطولات التي سينافس عليها الفترة القادمة، وهم بالفعل يخططون لذلك، وسأعمل بكل قوة للمنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر والبطولات الأفريقية، سواء شارك الفريق في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية».

وعن مسيرة بيراميدز، قال “الفريق كان يسير بشكل رائع قبل توقف النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا، ونجح في الوصول إلى نصف نهائي الكونفدرالية وبنسبة 80% هم الأقرب لحصد اللقب من بين الفرق الأربعة المتأهلة، لكن بعد العودة انخفض مستوى معظم الفريق، لكن بيراميدز لازال ينافس على الكونفدرالية ومركز متقدم في الدوري”.

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وأضاف “لاعبو بيراميدز ليسوا غُرباء عليّ، كلهم أصدقائي في منتخب مصر، وتلقيت تهئنة من عبدالله السعيد وباقي لاعبي بيراميدز. هناك عدة عناصر زاملتهم في صفوف منتخب مصر مثل علي جبر وأحمد الشناوي وعمر جابر، وكذلك الظهير الأيسر محمد حمدي الذي لعب معي في منتخب الشباب”.

ماذا قال رمضان صبحي عن اتهام شريف إكرامي؟

حرص رمضان صبحي على تبرئة زميله السابق في الأهلي “شريف إكرامي” من تهمة التأثير عليه لاختيار بيراميدز، قائلاً “لا، شريف ليس له علاقة مطلقًا بانتقالي إلى بيراميدز، ومن يمتلك الدليل عليه أن يظهره للجميع، والتسريبات التى ظهرت ضد كابتن إكرامي الشحات أو شريف خاطئة، لم يتدخل أحد مطلقًا في اختياري، بيراميدز تعاملوا باحترافية وأنا من اتخذ القرار”.

كما دافع رمضان صبحي عن نفسه من تهمة استفزاز جمهور الأهلي، بقوله “لا، لم أقم بأية إشارات مسيئة لجماهير الأهلي، إشارة إلزام الصمت، خلال الفيديو كنت أقوم بها منذ مونديال روسيا 2018”.

وختم “طموحاتي مع بيراميدز أكبر من التسجيل فى مرمى الأهلي أو الاحتفال بالأهداف فى مرماه، وهذا شيء سابق لأوانه، لم أفكر فيه مطلقًا حتى الآن”.

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