صفقات الاهلي | فايلر يرفض التعاقد مع لاعب وسط بيراميدز

رفض المدير الفني للنادي الاهلي “رينيه فايلر“، فكرة التعاقد مع لاعب خط وسط فريق بيراميدز “إسلام عيسى”، خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما تم عرضه على الجهاز الفني خلال الأيام القليلة الماضية.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن رينيه فايلر رفض التعاقد مع إسلام عيسى بعدما تم عرضه على الفريق، من جانب وكيل اعماله، وأبلغ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بأنه لا يرغب في ضم اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر، بأن فايلر تابع اللاعب في الفترة الماضية، وأكد أنه ليس في حاجة لضم عيسى، وسيتم الاتجاه نحو ضم لاعب آخر من خارج الدوري المصري، حيث يتم البحث حاليًا عن لاعب أجنبي، تمهيدًا للتعاقد معه رسميًا.

الجدير بالذكر، أن النادي الاهلي، كان يُريد التعاقد مع إسلام عيسى، عندما كان فى صفوف المصري البورسعيدي، لكن الصفقة تعثرت بسبب الأزمة الشهيرة بين الناديين، وعدم وجود تعامل بين إداراتي الفريقين منذ حادثة بورسعيد الشهيرة.

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على الجانب الآخر، نفى نادي بيراميدز، عرض اللاعب للبيع، بعد إتمام صفقة رمضان صبحي، قادمًا من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة خمس سنوات مقبلة.

وكشف مصدر، بأن هناك نية في الاحتفاظ بـ”عيسى” خلال الموسم القادم، خاصة أن المبلغ المدفوع فيه كبير للغاية، ووصل إلى 35 مليون جنيه، نظير شراء عقده من المصري البورسعيدي في الميركاتو الصيفي 2019.

إسلام عيسى صاحب الـ24 عامًا، لعب مع بيراميدز هذا الموسم 19 مباراة في بطولة الدوري وسجل هدفا واحدًا، فينما شارك في الكونفدرالية خلال 11 مباراة وسجل هدفين.

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