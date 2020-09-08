كريستيان إريكسن.. ضحية جديدة لأنطونيو كونتي في الإنتر!

يبدو أن مدرب الإنتر، أنطونيو كونتي، انتقى أوراقه الرابحة في الموسم الجديد وحدد العناصر المستغنى عنها، ولعل أبرز من انضم لهذا الجانب في الأيام الأخيرة هو كريستيان إريكسن.

انتقل كريستيان إريكسن (28 عامًا) إلى الإنتر الشتاء الماضي قادمًا من توتنهام هوتسبير بمبلغ زهيد بلغ نحو 25 مليون يورو، والعلة لانتهاء عقده مع السبيرز صيفية 2020، ما جعل إدارة النادي الإنجليزي تستفاد ماديًا بدلُا من خسارته مجانًا.

بدت حاجة الإنتر واضحة إلى صانع ألعاب في عمق الملعب خلف المهاجمين، روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، في الرسم 3-5-2 خاصة بعد إصابة ستيفانو سينسي، وكان هذا السبب الرئيسي للتعاقد مع إريكسن.

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لكن اختلاف بيئة العمل وصرامة نظام كونتي في التدريبات وعلى أرضية الميدان من حيث الواجبات الدفاعية، نال من كريستيان إريكسن وعاني من مشكلات في التكيف مع الإنتر بالفعل.

خلال 17 جولة بالدوري الإيطالي لم يسجل سوى هدفًا واحدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين. يقول تقرير صادر من يومية “كوريري ديلو سبورت” أن كونتي أبلغ إدارة الإنتر بعدم إدراجه اللاعب ضمن خططه المستقبلية.

من المرجح أن تقبل الإدارة المفاوضات لبيعه بمبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو، بعد أن كّلف خزائن النادي فوق هذا المبلغ منذ انتقاله قبل نصف موسم فقط من توتنهام الإنجليزي.

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