الميركاتو الصيفي : بحثاً عن دقائق لعب أكثر .. موراتا يطلب الرحيل عن أتليتكو مدريد

طلب الدولي الاسباني “ألفارو موراتا” من إدارة أتليتكو مدريد السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب إمتعاضه من الدقائق التي شارك فيها مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وذكرت القناة الرابعة الاسبانية “كواترو”، أن مهاجم ريال مدريد وتشيلسي الانجليزي السابق غير سعيد بعدد المباريات التي لعب فيها ومن طريقة إقتسام الدقائق مع زميله في المنتخب دييجو كوستا ما دفعه لطلب الرحيل إلا أن النادي رافض للفكرة حتى الآن.

وأضاف نفس المصدر أن ألفارو موراتا ضمن دائرة اهتمامات نادي يوفنتوس الايطالي الذي يقوده زميله السابق في تورينو “أندريا بيرلو” والذي يبحث عن مهاجم مساند للنجم كرستيانو رونالدو وباولو ديبالا في خط الهجوم.

وكان ألفارو موراتا قد لعب ليوفنتوس على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسمين 2014/2015 و 2015/2016 حيث نما كثيرًا كلاعب ما ترك ألفارو موراتا يحمل دائمًا إيطاليا في قلبه، كما سترحب زوجته الإيطالية “أليس كامبيلو” أيضًا بعرض “فيشيا سينيورا”.

وأكمل موراتا أول موسم كامل له في أتلتيكو مدريد ولعب 44 مباراة وسجل 16 هدفًا لكنه فقد مركزه في المنتخب الوطني لصالح أسماء أخرى مثل ” رودريجو مورينو مهاجم ليدز يونايتد او جيرارد مورينو مهاجم فياريال كما شارك دقائق اللعب مع دييجو كوستا في هجوم الروخي بلانكوس.

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وقضى المهاجم الاسباني في أتلتيكو مدريد موسم ونصف حتى الآن. بعد قدومه بالميركاتو الشتوي 2019 قادماً من تشيلسي الإنجليزي قبل أن يتعاقد معه أتليتكو مدريد بشكل دائم في الميركاتو الصيفي الجاري.

وجاء موراتا إلى فريق دييجو سيميوني كمهاجم للمنتخب الإسباني ليكون بديلاً لدييجو كوستا في مخطط المدرب الأرجنتيني لكن بعد عام ونصف لم يتمكن من الحصول على مركز المهاجم الأساسي للفريق المدريدي.

وبدأ موراتا في مدرسة ريال مدريد ولكن بعد الفشل في العثور على مكان في الفريق الأول، غادر إلى يوفنتوس لمدة عامين وعاد بعدها إلى الفريق الأبيض بعد موسم جيد مع بطل إيطاليا، وبعد عام كبديل مع زيدان، أراد المهاجم ترك الفريق الأبيض بحثًا عن دقائق. بعد الفترة التي قضاها في تشيلسي، انتهى به الأمر في أتلتيكو مدريد قبل موسم ونصف.

ولعب موراتا مع أتلتيكو مدريد في 61 مباراة، سجل خلالهم 22 هدفًا وصنع خمسة أهداف. المهاجم لم ينجح في إقناع سيميوني هذا الموسم وكان دائما تقريبا يشارك مع الفريق في الشوط الثاني. الآن يريد موراتا مغادرة أتلتيكو مدريد.

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