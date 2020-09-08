أخبار يوفنتوس | هيجواين يصل إلى تورينو لإنهاء عقده

ذكرت تقارير إيطالية أن وكيل أعمال الدولي الأرجنتيني ومهاجم يوفنتوس، جونزالو هيجواين، وصل إلى مدينة تورينو من أجل بدء إجراءات فسخ عقد موكله مع البيانكونيري.
وبحسب ما نشرته شبكة “جول الإيطالية” فإن شقيق هيجواين، نيكولاس، سيعقد جلسة اليوم الثلاثاء مع ممثلين من يوفنتوس في مدينة تورينو لإنهاء العقد بصفة ودية.
يرتبط اللاعب البالغ العمر 32 عامًا، بعقد مع يوفنتوس يمتد إلى صيفية 2021، بيد أنه سقط من حسابات المدرب الجديد أندريا بيرلو، الذي قرر الاستغناء عن الحرس القديم بالنادي.
راتب اللاعب المرتفع أحد أسباب رغبة يوفنتوس في الانفصال عنه، فيتقاضى نجم ريال مدريد ونابولي السابق نحو 8 ملايين يورو سنويًا، ويخطط الفريق للإطاحة بهذا الرقم من ميزانية الأجور.
هيجواين كان قد وفد إلى يوفنتوس طليعة موسم 2016-2017 في صفقة هزت الكرة الإيطالية وقتئذٍ، إذ دفع يوفنتوس ما يقارب 90 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته من نابولي.
وسجل البيبيتا 66 هدفًا لفائدة يوفنتوس خلال 149 مباراة، فضلًا عن تزويده زملائه بـ 16 تمريرة حاسمة. على مستوى الألقاب حصد الدوري المحلي 3 مرات، وكأس إيطاليا مرتين.
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