صاحب مطعم بيتزا يترك رسالة غاضبة على زجاج سيارة مهاجم ليفربول السابق

اشتعلت حرب بين مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي آندي كارول ومالك أحد مطاعم البيتزا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية، ويُدعى كالفن كيتشن، بسبب لا مبالاة الأول في تعامله مع الأماكن المتاحة خارج المطعم.

وحجز مهاجم منتخب إنجلترا في كأس أمم أوروبا 2012 أكثر من مكان لركن سيارته المرسيدس الخضراء في مرآب المطعم بمنطقة جيسموند بمدينة نيوكاسل.

وترك صاحب المطعم كالفن كيتشن رسالة مكتوبة بخط اليد في ورقة على زجاج السيارة الأمامي، قال فيها “أثرياء ملعونون لا يعرفون قيمة المال”. وذلك عندما شاهد السيارة الفارهة تحتل مكانين.

ولم يكن يعرف صاحب المطعم هوية كارول وقال إنه لم يشاهده من قبل في المكان، لكنه عرف لاحقاً عندما نشر اللاعب صورة الرسالة لاحقًا على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام مرفقة بتعليق: “عموماً، لم أحب بيتزا المطعم”.

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وأثارت تلك الحادثة الجدل بين المشجعين؛ مجموعة تقول إن وجود دلو في المرآب منع نجم نيوكاسل من ركن السيارة بشكل صحيح، ومجموعة أخرى تقول إن كثرة المال في جيوب لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز جعلتهم أنانيين لا يفكرون بمراعاة الآخرين.

وتندر البعض الآخر وقال إن السيارة باهظة الثمن ومن حق اللاعب حمايتها من الخدش لكن كان عليه تعويض صاحب المطعم بدلاً من انتقاد البيتزا.

يذكر أن آندي كارول انتقل إلى ليفربول من نيوكاسل مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في يناير 2011، قبل أن ينضم إلى وست هام في 2013، ثم عاد إلى نادي طفولته في صفقة انتقال مجانية في الميركاتو الصيفي الماضي.