الميركاتو الصيفي | رغم غياب أي عرض ملموس لا زال ديباي محط اهتمام برشلونة

تسعى إدارة ليون الفرنسي بقيادة “جان ميشيل أولاس” إلى بيع مهاجم الفريق الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد تغاضيه المستمر على التجديد مع النادي.

وينتهي عقد لاعب ايندهوفن الهولندي السابق مع ليون في 30 من يونيو 2021 ما يجعل إدارة النادي الفرنسي تحبذ فكرة التخلي عنه في الميركاتو الصيفي الجاري بدلاً من مغادرته مجاناً الصيف المقبل.

وارتبط ممفيس ديباي لفترة طويلة خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالانتقال إلى برشلونة الاسباني تحت قيادة المدرب السابق للمنتخب الهولندي “رونالد كومان” إلا أن النادي لم يقم بأي خطوة ملموسة حتى الآن باتجاه المهاجم الهولندي.

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وذكر راديو “مونتي كارلو” أن برشلونة يضع ديباي كهدف من أهدافه في الميركاتو الصيفي الحالي لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم لويس سواريز إلا أن إدارة “جوسيب بارتوميو” تجس النبض فقط حتى الآن مع إدارة ليون.

في ذات السياق تحدث الصحفي الايطالي “جيانلوكا دي مارزيو”، على الصفقة وقال إن إدارة برشلونة مستعدة لتقديم مبلغ يقترب من 25 مليون يورو وإدارج المدافع الفرنسي “صامويل أومتيتي” في الصفقة لإقناع ليون بتسهيل رحيل ديباي إلى ملعب الكامب نو.

وكان المدافع الدولي وبطل كأس العالم 2018 “صامويل أومتيتي” قد إنضم إلى برشلونة من نادي ليون في الميركاتو الصيفي 2016 إلا أن معاناته المتكررة مع الإصابة في الركبة و رفضه إجراء عملية جراحية جعل النادي الكتالوني يدرجه في قائمة البيع هذا الصيف.

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