رياضة | بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز سبورت في مفاوضات جادة مع واحد من أهداف النادي الأهلي، للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للتوقيع مع محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة، وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

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وأبدى الفريق السماوي أيضًا رغبته في التوقيع مع اللاعب، وتدعيم صفوفه وخطفه من أنياب النادي الأهلي، بعدما تعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

وأعلن بيراميدز، عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، لمدة 5 مواسم مقبلة بالانتقالات الحالية.