رياضة | ريال مدريد يواصل تدريباته لانطلاق الموسم الكروي الجديد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يواصل تدريباته لانطلاق الموسم الكروي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني، استعداداته لانطلاق الموسم الكروي الجديد في إسبانيا، حيث تدرب الفريق الملكي لليوم التاسع على التوالى في غياب اللاعبين الدوليين.

وتبين في آخر فحص طبي خضع له ماركو أسينسيو أنه لا يعاني من أي إصابة في الركبة اليسرى، التي خضع لجراحة بها قبل 13 شهراً لعلاج قطع في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب لكدمة أجبرته على مغادرة معسكر المنتخب الإسباني الأسبوع الماضي وتطورت حالته بشكل إيجابي.

ويواصل أسينسيو حالياً التدريب الفردي في قاعة التدريبات الرياضية، حيث تدرب أيضاً لاعبون يعانون من متاعب بسبب أحمال فترة الاستعداد للموسم الجديد مثل إيسكو وأوديغارد. Advertisements

ولن يحدث اللقاء المنتظر بين زيدان وغاريث بيل قبل الأربعاء، نظراً لأن المدرب الفرنسي منح اللاعبين الدوليين إمكانية الاستمتاع بيومي راحة.

وقد قرر الحارس الأوكراني لونين وكذلك داني كارفاخال عدم الاستمتاع بهذين اليومين وشاركا في التدريب مع باقي لاعبي "الملكي".