رياضة | الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي الزمالك في الوقت الحالي العروض المقدمة إلى واحد من نجوم الفريق الأبيض لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتلقى نادي الزمالك في الفترة الأخيرة العديد من العروض للتعاقد مع المغربي حميد أحداد نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الرجاء المغربي.

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وكان أبرز العروض التي وصلت لنادي الزمالك لضم أحداد في الصيف الحالي عرض من نادي شباب المحمدية المغربى والذي أظهر رغبة كبيرة في ضم اللاعب.

ويدرس الزمالك الموافقة على عرض نادي شباب المحمدية المغربى لأنه يعتبر أنسب العروض المقدمه له الفترة الماضية.

وتنتهي إعارة حميد أحداد مع نادي الرجاء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وبعد ذلك سيعود إلى نادي الزمالك ليحسم موقفه في هذا الصيف.