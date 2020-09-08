رياضة | كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

كارتيرون يطلب ضم نبيل عماد دونجا

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لإدارة الأبيض، بشأن سرعة التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز.

وأوضح أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، يريد تدعيم مركز خط الوسط بنادي الزمالك، بضم نبيل دونجا لاعب بيراميدز، ليكون بديل لطارق حامد في الموسم الجديد.

Advertisements

من جانبه تواصلت إدارة الزمالك، مع نظيرتها في بيراميدز، لبحث التعاقد مع نبيل عماد «دونجا» لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وتقدم مسؤولو الزمالك بعرض جديد قيمته 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل دونجا، بشكل نهائي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وفي سياق متصل رفع مسؤولو بيراميدز، مطالبهم للاستغناء عن نبيل عماد دونجا، من 30 مليون جنيه، لـ50 مليون، لاسيما بعد دخول الأهلي في المفاوضات.

الجدير بالذكر أن دونجا خاض 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى.