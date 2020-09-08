رياضة | فيرديناد يحذر ليفربول من خسارة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فيرديناد يحذر ليفربول من خسارة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر ريو فيرديناد أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، فريق ليفربول قبل بداية الموسم الجديد 2020-2021.

ويري فيرديناد، أن تتويج ليفربول الانجليزي بلقب بطولة الدوري في الموسم الماضي جاء بسبب مشاركة اللاعبين الأساسين في جميع المباريات.

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وقال فيرديناد: "لا أحد يستطيع أن يقول إن ليفربول قد مر بموسم غريب لأنهم أنهو الموسم بفارق كبير عن منافسيهم، ولكن العامل الذي منح ليفربول اللقب هو جاهزية جميع لاعبيه الاساسين".

واضاف: " هل سيحافظ ليفربول على جعل لاعبيهم الأساسيين جاهزين لأفضل جزء من موسمين متتالين ما لم نكتشفه بعد هو كيف سيتعاملون إذا كانوا سيخسرون بعض الأسماء الكبيرة لفترة طويلة".

وواصل: " ليفربول تمتع بوجود محمد صلاح وساديو ماني ولكن ماذا إذا خسروا أحد لاعبيهم بإصابات كبيرة، فسنرى شيئًا آخر".