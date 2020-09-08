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رياضة | بقرار من شباب الأهلي.. إدواردو يغيب عن احتفالات الهلال بلقب الدوري السعودي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بقرار من شباب الأهلي.. إدواردو يغيب عن احتفالات الهلال بلقب الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي شباب الأهلي الإماراتي لكرة القدم، طلب لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بالسفر إلى للمشاركة في احتفالات فريقه السابق الهلال بالتتويج بدوري كأس الأمير (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة" البيان" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن رفض إدارة شباب الأهلي جاء بسبب قوانين مكافحة فيروس في البلاد، حيث ستتسبب في حرمان الفريق من مجهود إدواردو حينما يخضع للحجر الصحي عقب عودته إلى الإمارات قادما من السعودية.

وتوج الهلال بلقب الدوري للمرة السادسة عشر في تاريخه.

وكان إدواردو انضم إلى شباب الأهلي بعد نهاية عقده مع الهلال الذي انضم إليه عام 2015 قادما من بورتو البرتغالي.

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