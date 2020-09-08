شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضي على عقوبة الانضباط: «الراجل في الجبلاية يأخد مني مليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح المستشار مرتضي منصور رئيس نادي للزمالك النار على اتحاد الكرة ولجنة الانضباط. بعد قرار الاخيرة بتغريمه ١٠٠ الف جنية وقال منصور، في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «الراجل في اتحاد الكرة واللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني ياخد مني مليم واحد» وتابع رئيس الز مالك: «للاسف نتعامل مع لجنة خماسية مؤقتة تجهل اللوائح والقوانين ويبدوا أنهم نسوا أو تناسوا حصولي على حكم محكمة إدارية عليا ببطلان معاقبتي لإني لست عضوا في منظومة الكرة وأن جمعيتي العمومية هي الوحيدة صاحبه القدرة على محاسبتي فقط» الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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