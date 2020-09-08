شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: مباراة سموحه صعبة ويحذر لاعبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بجلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وحاءت الجلسة سريعة في حضور الجهاز المعاون، حيث تحدث كارتيرون مع اللاعبين عن أهمية المباراة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات مطالبا الجميع بالعمل بقوة، مشيدا بهم وتحملهم ضغط الفترة الأخيرة، وأنه على ثقة قوية فيهم جميعا .



ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.