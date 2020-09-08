شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيليه لحسام أشرف في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فقرة تأهلية خاصة لحسام أشرف لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. وقام الفرنسي بمتابعة هذه الفقرة بنفسه، حيث قام اللاعب بعمل بعض التدريبات التأهيلية وذلك ضمن المرحلة الأخيرة للبرنامج التأهيلي الذي يخضع له بسبب إجهاد العضلة الضامة التي كان يعاني منه.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 100,041

تعافي 79,008

وفيات 5,541

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