شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالشافي يؤازر اللاعبين في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة .

وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة .

وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة.

كما اطمئن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة على عبدالشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.