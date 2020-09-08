شكرا لقرائتكم محمد عبد الشافى يظهر في مران الزمالك قبل مواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة ، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه ، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة، كما اطمئن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبدالشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.

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من ناحية أخرى ، رفض نادى الزمالك اعارة حارسه محمد عواد الي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالاعارة الي نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد ان العرض يتضمن اعارة الحارس مجانا من نادى الزمالك على ان يتحمل نادى الباطن قيمة راتبه السنوي كاملة، وهو ما رفضه مسئولي الزمالك وطلبوا الحصول على مقابل مادى نظير اعارة الحارس بخلاف تحمل النادى السعودى قيمة راتب عواد كاملا.