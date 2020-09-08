شكرا لقرائتكم سمير عثمان : أتمنى أن يُدير بكاري جساما مباراة للأهلي أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان، أن بكارى جساما الحكم الأفريقى، لن يستطيع اضطهاد الفرق المصرية بقراراته التحكيمية فى أى لقاء يخوضه بعد ذلك، وقال عثمان فى تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت إف إم: بكارى جساما لن يستطيع ظلم الفرق المصرية بعد ما حدث خلال المباريات الماضية والهجوم الإعلامى عليه، لأنه أصبح يعلم جيداً حجم الفرق المصرية، وأتمنى أن يحكم مباراة للأهلى والزمالك فى الفترة المقبلة.

واصل عثمان متحدثاً عن مجاملة أبناء الحكام: طالما أن الحكم كويس فهو يستحق فرصة، إذا جاملت لجنة الحكام ابت حكم سابق بإعطاءه الفرصة فى مباراة، فوالده لن ينزل معه المباراة وستظهر كفاءته وفى حالة إخفاقه لن يحصل على فرص جديدة.

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استكمل: أحمد عيد عبد الملك كان أكثر اللاعبين اعتراضاً على قراراتى فى الملعب، والجماهير حتى الآن تقابلنى وتجادلنى فى رأي بخصوص هدف مباراة الأهلى ودجلة ومن يؤيد قرارى أعلم أنه زملكاوي ومن يلومنى أعرف أنه أهلاوى، والمخرجين لا يمكنهم التلاعب بالفار إلا إذا كانت هناك نوايا سيئة ولا يمكن أن نتدخل فى النوايا.

استأنف: فى مباراة المغرب وكوت ديفوار، احتسبت ركلة جزاء على المغرب فى الدار البيضاء، وفازت كوت ديفوار، ومساعد الحكم كان الوحيد الذى أيد قرارى، فى الملعب، وبعد ذلك بقينا فى الفندق حتى موعد الطائرة، وتأكدت بعدها أن قرارى كان صحيحاً ، واختتم: طبيب الفريق إذا تعرض للطرد يجب أن يبقى على حدود التراك، ولكن يبقى داخل الملعب إذا حدث أى إصابة يتدخل سريعاً حتى لا تحدث أزمة ويمكن كتابة تقرير ضده أنه فى المباراة المقبلة لا يدخل اللقاء على أن يتواجد طبيباً غيره.