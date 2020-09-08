شكرا لقرائتكم بيراميدز يسعى لتدعيم وسط الملعب قبل الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكثف مسئولو نادى بيراميدز، البحث عن لاعب سوبر لتدعيم وسط ملعب الفريق الكروى الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث يرغب بيراميدز فى التعاقد مع لاعب يُجيد اللعب فى وسط الملعب المدافع تحسبًا لرحيل نبيل عماد دونجا، الذى سبق ووقع على رغبة انضمامه لصفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل ، ووضع بيراميدز عدة أسماء فى قائمة المطلوبين لتدعيم وسط ملعب الفريق، على أن يتم فتح باب المفاوضات مع أنديتهم فى الفترة الحالية لحسم الصفقة والإعلان عنها مبكرًا.

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وكان هانى سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أكد أن بيراميدز سيبرم 3 صفقات أخرى بعد انتهاء صفقة رمضان صبحي، ويسعي الفريق لتقوية العناصر المتواجدة داخل الفريق من أجل المنافسة علي الألقاب الموسم المقبل ، واختتم: "لم يحدث أي مشاكل تخص عبد الله السعيد وأحمد فتحي، بعد التعاقد مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي مشاكل تخص الأمور المالية مع اللاعبين لأنهم يمتلكوا الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الأمور".

وكان بيراميدز أعلن أمس الأثنين عن أتمام ثانى صفقاته بعد ضم أحمد فتحى من الأهلى استعدادًا للموسم الجديد، بضم رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى لمدة 5 سنوات، بعد أن فضل اللاعب ارتاء قميص الفريق السماوى، وعدم الاستمرار مع المارد الأحمر.