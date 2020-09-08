شكرا لقرائتكم المصرى يستعين بمباراة الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان على ماهر المدير الفنى للمصرى بشريط مباراة بيراميدز أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق الأزرق قبل مواجهته الخميس المقبل فى الجولة الـ26 للدورى باستاد برج العرب . ويسعى المدير الفنى للمصرى على مذاكرة بيراميدز بشكل كامل ونقل تصوره للاعبيه فى ظل التعليمات الخاصة التى سيضعها المدرب لتلك المواجهة الحساسة والتى يأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية تعينه على انتشال الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب . Advertisements ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 22 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود . من ناحية أخرى ، يقدم على ماهر بدروس خصوصية للاعبى فريقه بالإجتماع مع كل لاعب على حدى وإعادة الأخطاء التى وقع فيها بجانب وجود محلل الأداء ويقوم المدير الفنى بسرد الوقائع على السابورة لكل لاعب، ويحاول على ماهر معالجة كافة الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خاصة الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز . كان فريق المصرى قد نجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام إنبى فى الجولة الأخيرة وسط تحسن ملحوظ فى المستوى الفنى لجميع اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصرى يستعين بمباراة الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.