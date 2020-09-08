شكرا لقرائتكم الأهلي يكلف الزيني لتحديد حقوق النادي بعد بيع رمضان صبحي لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف مسئولو الأهلي حنان الزيني مدير اللوائح بالنادي لتحديد حقوق النادي المادية بعد بيع رمضان صبحي لبيراميدز سواء فيما يخص حق الرعاية أو أي بنود أخري تمنحها الفيفا للنادي، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد اعلان بيراميدز ضم رمضان صبحي رسمياً من هيدرسيفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحي توقيع عقد جديد مع الأهلي بعد انتهاء فترة اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولي لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

من جانبه أكد رمضان، إن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.

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تابع رمضان أنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط، وأضاف أن الجميع في النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.