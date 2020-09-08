شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يظهر في مران الزمالك قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وحرص لاعبو الفريق على استقبال اللاعب وتحيته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية بعظمة الترقوة ، وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالاطمئنان على اللاعب خلال حديث سريع معه ، مؤكدا له على ثقته فيه في العودة بشكل قوي الفترة القادمة، كما اطمئن أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة على عبدالشافي وذلك في حضور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، والذي أكد أن خطة التعافي تسير بشكل طيب وفقاً للبرنامج الموضوع.

من ناحية أخرى ، رفض نادى الزمالك اعارة حارسه محمد عواد الي نادي الباطن السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الحارس عرضا بالاعارة الي نادى الباطن السعودى لمدة موسم، وقام بعرضه علي مسئولي الزمالك الذين رفضوا العرض لضعف المقابل المادى.

وكشف مصدر مقرب من محمد عواد ان العرض يتضمن اعارة الحارس مجانا من نادى الزمالك على ان يتحمل نادى الباطن قيمة راتبه السنوي كاملة، وهو ما رفضه مسئولي الزمالك وطلبوا الحصول على مقابل مادى نظير اعارة الحارس بخلاف تحمل النادى السعودى قيمة راتب عواد كاملا.

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في سياق مختلف يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع بالكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول في التشكيل الأساسى للفريق امام سموحة في المباراة المقرر اقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، والتي ستقام علي استاد برج العرب.

ويرغب كارتيرون في اراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق في مباراة الخميس المقبل، لتجهيزه بدنيا لمواجهة الرجاء المغربي المقرر اقامتها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائي بدوري أبطال افريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك معسكرا مغلقا غدا في برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، حيث يخوض الزمالك مرانه في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر الزمالك قبل السفر الي برج العرب للمبيت في احد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.