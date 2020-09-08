شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعين بالزمالك لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان على ماهر المدير الفنى للمصرى بشريط مباراة بيراميدز أمام الزمالك والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين لدراسة نقاط القوة والضعف بالفريق الأزرق قبل مواجهته الخميس المقبل فى الجولة الـ26 للدورى باستاد برج العرب، ويسعى المدير الفنى للمصرى على مذاكرة بيراميدز بشكل كامل ونقل تصوره للاعبيه فى ظل التعليمات الخاصة التى سيضعها المدرب لتلك المواجهة الحساسة والتى يأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية تعينه على انتشال الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الترتيب .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 22 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود .

من ناحية أخرى ، يقدم على ماهر دروس خصوصية للاعبى فريقه بالإجتماع مع كل لاعب على حدى وإعادة الأخطاء التى وقع فيها بجانب وجود محلل الأداء ويقوم المدير الفنى بسرد الوقائع على السابورة لكل لاعب، ويحاول على ماهر معالجة كافة الأخطاء التى يقع فيها اللاعبين خاصة الدفاعية قبل مواجهة بيراميدز .

كان فريق المصرى قد نجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام إنبى فى الجولة الأخيرة وسط تحسن ملحوظ فى المستوى الفنى لجميع اللاعبين.